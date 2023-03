Crolla la banca della Silicon Valley | trema il mondo del credito | è la crisi più grave dal 2008

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 marzo 2023) L’improvviso fallimentoBank (Svb), chiusa oggi dalle autorita’ americane, ha portato caos e panico nel settorerio, con i mercati che si interrogano sulle conseguenze del piu’ grande fallimento di unaa stelle e strisce negli Stati Uniti dallafinanziaria del. Lanon era piu’ in grado di far fronte ai massicci prelievi dei suoi clienti, principalmente operatori tecnologici, e i suoi ultimi tentativi di raccogliere liquidita’ non hanno avuto successo. Le autorita’ americane hanno quindi ufficialmente possessoaffidandone la gestione all’agenzia americana preposta alla garanzia dei depositi. Poco nota al grande pubblico, Svb si era specializzata nel ...