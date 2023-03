Cremona: tenta rapina in un supermercato, 49enne arrestato (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - I carabinieri della sezione radiomobile di Cremona hanno arrestato un cittadino straniero di 49 anni, pregiudicato, per una tentata rapina impropria commessa in un supermercato. L'uomo, già autore in passato di furti analoghi in vari negozi della città e nello stesso supermercato, era stato visto da una cassiera uscire con della merce rubata; lo ha segnalato all'addetto alla sicurezza che lo inseguito e nel frattempo ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Nel tentare di scappare e di non farsi prendere con la merce rubata, il 49enne ha lanciato per terra la borsa piena di prodotti. E una volta fermato dall'addetto alla sicurezza, ha provato a divincolarsi, spintonandolo e strattonandolo più volte. Fino a quando è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - I carabinieri della sezione radiomobile dihannoun cittadino straniero di 49 anni, pregiudicato, per unataimpropria commessa in un. L'uomo, già autore in passato di furti analoghi in vari negozi della città e nello stesso, era stato visto da una cassiera uscire con della merce rubata; lo ha segnalato all'addetto alla sicurezza che lo inseguito e nel frattempo ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Nelre di scappare e di non farsi prendere con la merce rubata, ilha lanciato per terra la borsa piena di prodotti. E una volta fermato dall'addetto alla sicurezza, ha provato a divincolarsi, spintonandolo e strattonandolo più volte. Fino a quando è stato ...

Tenta di rubare al Carrefour, fermato e arrestato Si tratta di un 49enne straniero con precedenti, che ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare molta merce che aveva con sé. Individuato e bloccato da un addetto alla sicurezza. Poi l'intervent ...