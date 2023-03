Creed 3: rissa al cinema Porto Astra di Padova durante il film (Di venerdì 10 marzo 2023) Doveva essere un film sulla boxe come Creed 3 ad animare la sala, invece al Porto Astra di Padova è accaduto qualcosa di inatteso. Nel cinema veneto è stata sospesa la proiezione del film dopo che era partita una rissa provocata da un uomo ubriaco con calci e pugni a farla da protagonisti. Il direttore della sala era finito in mezzo prendendo anche dei colpi. Il Gazzettino riporta le parole di Luigi, uno degli spettatori presenti in sala: “Eravamo nella sala 7 e nel silenzio abbiamo iniziato a sentire del brusio che si è fatto sempre più forte. Si sentiva che c’era qualcuno che discuteva, più volte è stato chiesto di fare silenzio ma inutilmente. Poi sono iniziati gli insulti e le grida. L’uomo era ubriaco e i suoi due amici che hanno cercato di ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 10 marzo 2023) Doveva essere unsulla boxe come3 ad animare la sala, invece aldiè accaduto qualcosa di inatteso. Nelveneto è stata sospesa la proiezione deldopo che era partita unaprovocata da un uomo ubriaco con calci e pugni a farla da protagonisti. Il direttore della sala era finito in mezzo prendendo anche dei colpi. Il Gazzettino riporta le parole di Luigi, uno degli spettatori presenti in sala: “Eravamo nella sala 7 e nel silenzio abbiamo iniziato a sentire del brusio che si è fatto sempre più forte. Si sentiva che c’era qualcuno che discuteva, più volte è stato chiesto di fare silenzio ma inutilmente. Poi sono iniziati gli insulti e le grida. L’uomo era ubriaco e i suoi due amici che hanno cercato di ...

