"CR7 è il migliore", Patrice Evra non risparmia Messi dopo il ko in Champions

Niente da fare per il PSG in Champions League: la squadra francese è stata eliminata dalla competizione europea martedì sera e non sono mancate le critiche al club e ai calciatori. In molti hanno puntato il dito contro un Messi che mancava al grande evento. Nemmeno Patrice Evra ha risparmiato il calciatore argentino, difendendo ancora una volta la sua ormai nota opinione secondo cui Cristiano Ronaldo è migliore in termini globali della Pulce e ha spiegato le sue ragioni. Il commento di Patrice Evra "Voglio spiegare perché dico che Ronaldo è il migliore di tutti. Non è solo perché è mio fratello, ma perché amo la sua etica del lavoro. Dio ha dato talento a Messi, mentre Cristiano ha dovuto lavorare. Ha anche talento, ma ...

