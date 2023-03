Covid oggi Italia, 23.988 contagi e 216 morti: bollettino ultima settimana (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Sono 23.988 i contagi da Coronavirus in Italia nel bollettino di oggi con i numeri della settimana dal 3 al 9 marzo 2023 secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Un trend in calo del 10,1% rispetto alla settimana precedente quando erano 26.684. Si registrano inoltre altri 216 morti nell'ultima settimana in diminuzione rispetto alla precedente in cui erano 228. Si stabilizza, inoltre, il tasso di positività per Covid in Italia nell'ultima settimana: si attesta al 5%, invariato rispetto alla settimana precedente. Tornano a calare i test eseguiti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Sono 23.988 ida Coronavirus inneldicon i numeri delladal 3 al 9 marzo 2023 secondo i dati e i numerideldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Un trend in calo del 10,1% rispetto allaprecedente quando erano 26.684. Si registrano inoltre altri 216nell'in diminuzione rispetto alla precedente in cui erano 228. Si stabilizza, inoltre, il tasso di positività perinnell': si attesta al 5%, invariato rispetto allaprecedente. Tornano a calare i test eseguiti in ...

