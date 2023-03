Covid oggi Italia, 23.988 contagi e 216 morti: bollettino ultima settimana (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono 23.988 i contagi da Coronavirus in Italia nel bollettino di oggi con i numeri della settimana dal 3 al 9 marzo 2023 secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono 23.988 ida Coronavirus inneldicon i numeri delladal 3 al 9 marzo 2023 secondo i dati e i numerideldella Protezione Civile e del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : #Italia come #UK: la gestione dell’emergenza #Covid da parte del governo si è basata su false certezze e sul diffon… - fattoquotidiano : Il virus dell’ipocrisia. Gli stessi che oggi esultano per l’indagine di Bergamo allora non ci capivano nulla: ecco… - LaVeritaWeb : In Puglia e in Campania, gli ospedali costruiti durante la pandemia venivano presentati come fiori all’occhiello. O… - cinziapalcani : RT @PBerizzi: C'è un ingorgo di inchieste sul Covid. Adesso le procure che indagano sono tre: Roma, Bergamo e Brescia. Ma verrà scritta, al… - TV7Benevento : Covid oggi Italia, 23.988 contagi e 216 morti: bollettino ultima settimana - -