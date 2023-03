Covid | le notizie di oggi Iss | Rt a 0 | 97 in aumento rispetto a 7 giorni fa DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 10 marzo 2023) E' quanto emerge nel report settimanale legato al monitoraggiodella Cabina di regia Iss-Ministero della Salute. In lieve diminuzione l'incidenza, con 41 casi ogni 100mila abitanti, il tasso delle terapie intensive scende all'1%, ricoveri in calo al 4,7%. Due regioni a rischio alto, 3 moderato e 16 basso. In Italia 23.988 casi e 216 decessi in ultima settimana, -10,1% e -5,3%: questi i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute