(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa, in lieve diminuzione l’incidenza,in. E’ quanto emerge dal report con i dati settimanali del monitoraggio-19 della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. “In lieve diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 41 ogni 100.000 abitanti (3-9 marzo) contro 45 ogni 100.000 abitanti (24 febbraio-2 marzo)” sottolinea il report. L'articolo proviene daSera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : #Italia come #UK: la gestione dell’emergenza #Covid da parte del governo si è basata su false certezze e sul diffon… - Adnkronos : #9marzo 2020, Conte annunciava il lockdown: 'Purtroppo non c'è tempo, dobbiamo cambiare le nostre abitudini'. Sono… - Tommasocerno : ??#Soldi solo per la #guerra ?? Whatever it #war... il mio editoriale #Meloni si prende i #migranti... w cambia lin… - News24Italy : #Covid Italia, Iss: Rt sale, ricoveri in calo - FumanteRaffaele : @marioaprea @matt1news Si nota se hai il raffreddore, non come in Italia che si vedono persone sole in auto con mas… -

Il monitoraggio Iss: due regioni classificate a rischio alto di ripresa dei contagi: Alto Adige e Puglia. Sono, invece, tre quelle a rischio moderato, sedici ...Fratelli d'è firmataria della proposta di legge di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla vicenda del. 'Non per sostituirsi alla magistratura - spiega al Tg4 Tommaso Foti, capogruppo alla ...Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa, in lieve diminuzione l'incidenza, ricoveri in calo. E' quanto emerge dal report con i dati settimanali del monitoraggio- 19 della Cabina di regia Iss - ministero della Salute. 'In lieve diminuzione l'incidenza settimanale a livello nazionale: 41 ogni 100.000 abitanti (3 - 9 marzo) contro 45 ogni 100.000 ...

Covid, 3 anni fa in Italia il primo lockdown: le immagini di quei giorni drammatici Sky Tg24

(Adnkronos) – Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa, in lieve diminuzione l’incidenza, ricoveri in calo. E’ quanto emerge dal report con i dati settimanali del monitoraggio Covid-19 della Cabina ...È quello che emerge dalle carte dell’inchiesta sul Covid della procura di Bergamo: un fascicolo di circa 3mila pagine che ricostruisce la storia di una epidemia che ha sconvolto il mondo, proprio a pa ...