Covid | in una settimana 23 988 nuovi casi e 216 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana tra il 3 e il 9 marzo 2023, in Italia, si sono registrati 23.988 nuovi casi positivi di Covid, con una variazione di -10,1% rispetto alla settimana precedente, quando furono 26.684. Lo comunica il settimanale bollettino emesso dal Ministero della Salute. Sono 216 i deceduti, il 5,3% in meno rispetto alla settimana precedente, quando furono 228. 477.908 i tamponi effettuati, con una variazione di -10,4% rispetto alla settimana precedente (533.212). Il tasso di positività è del 5,0%, invariato rispetto alla settimana precedente.(ITALPRESS).

