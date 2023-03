Covid in Toscana: morta una donna oggi, 10 marzo. 218 i contagi. E 162 i ricoverati (4 in terapia intensiva) (Di venerdì 10 marzo 2023) Un decesso per Coronavirus oggi, 10 marzo 2023, in Toscana. Si tratta di una donna di 94 anni, residente a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 10 marzo 2023) Un decesso per Coronavirus, 102023, in. Si tratta di unadi 94 anni, residente a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Covid: 326 nuovi casi, 255 guarigioni, 8 decessi, 15 ricoveri in più in Toscana - infoitinterno : Covid Toscana: 326 nuovi casi, otto i decessi - AnsaToscana : In Toscana 218 nuovi casi Covid e un decesso. Tasso positività all'8,6%, i ricoveri sono 162 #ANSA - infoitinterno : Covid in Toscana, i dati del 10 marzo: 218 nuovi casi, un morto - QuiNewsEmpolese : Un'altra donna muore di Covid, 218 nuovi contagi -