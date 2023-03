Covid, in calo l’incidenza ma l’indice Rt torna a crescere – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 10 marzo 2023) Incidenza in calo, indice Rt in crescita. E due regioni a rischio alto. Sono questi i dati più importanti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Covid-19. Secondo i calcoli dei tecnici l’incidenza settimanale è scesa a 41 casi ogni 100 mila abitanti, contro i 45 di sette giorni fa. Resta sotto la soglia epidemica invece l’indice di contagio Rt medio calcolato sui casi sintomatici, pari a 0,97. Il tasso di occupazione delle terapie intensive scende all’1,0% (rilevazione 9 marzo) rispetto all’1,4% rilevato al 2 marzo. Secondo il monitoraggio due regioni o province autonome sono classificate a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020 a causa di molteplici allerte di resilienza. Tre sono a rischio moderato e sedici ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Incidenza in, indice Rt in crescita. E due regioni a rischio alto. Sono questi i dati più importanti deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di-19. Secondo i calcoli dei tecnicisettimanale è scesa a 41 casi ogni 100 mila abitanti, contro i 45 di sette giorni fa. Resta sotto la soglia epidemica invecedi contagio Rt medio calcolato sui casi sintomatici, pari a 0,97. Il tasso di occupazione delle terapie intensive scende all’1,0% (rilevazione 9 marzo) rispetto all’1,4% rilevato al 2 marzo. Secondo ildue regioni o province autonome sono classificate a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020 a causa di molteplici allerte di resilienza. Tre sono a rischio moderato e sedici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #Covid Italia, Iss: Rt sale, ricoveri in calo - RaiTelevideo : ?? Nel periodo 15-28 febbraio 2023, l'#Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,90-1,02)… - palermomaniait : Covid, report Iss: l'indice Rt sale a 0.97, ricoveri in calo - - vvoxonline : #COVID19: in calo ricoveri e terapie intensive, il report #ISS - Italian : Iss: incidenza Covid in lieve calo a 41, Rt in crescita -