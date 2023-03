Covid, da Aifa stop a uso pillola Molnupiravir: ecco perché (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - stop alla pillola Molnupiravir contro il Covid. A renderlo noto è l'Agenzia italiana del farmaco Aifa."Nella seduta della Commissione tecnico scientifica (Cts) del 10 marzo 2023 - si legge nella nota pubblicata sul loro sito -, è stato deciso di sospendere l'utilizzo del medicinale antivirale Lagevrio* (Molnupiravir) a seguito del parere negativo formulato dal Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema in data 24 febbraio 2023, per la mancata dimostrazione di un beneficio clinico in termini di riduzione della mortalità e dei ricoveri ospedalieri". L'Aifa puntualizza che "non sono stati rilevati particolari problemi di sicurezza collegati al trattamento". Il Molnupiravir era ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) -allacontro il. A renderlo noto è l'Agenzia italiana del farmaco."Nella seduta della Commissione tecnico scientifica (Cts) del 10 marzo 2023 - si legge nella nota pubblicata sul loro sito -, è stato deciso di sospendere l'utilizzo del medicinale antivirale Lagevrio* () a seguito del parere negativo formulato dal Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema in data 24 febbraio 2023, per la mancata dimostrazione di un beneficio clinico in termini di riduzione della mortalità e dei ricoveri ospedalieri". L'puntualizza che "non sono stati rilevati particolari problemi di sicurezza collegati al trattamento". Ilera ...

