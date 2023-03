Covid, calano nuovi casi ( - 10,1%) e morti ( - 5,3%) in una settimana (Di venerdì 10 marzo 2023) commenta Continuano a calare i nuovi casi di Covid registrati in Italia negli ultimi sette giorni. Secondo il bollettino del ministero della Sanità, dal 3 al 9 marzo sono stati infatti 23.988 i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) commenta Continuano a calare idiregistrati in Italia negli ultimi sette giorni. Secondo il bollettino del ministero della Sanità, dal 3 al 9 marzo sono stati infatti 23.988 i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Covid, calano nuovi casi (-10,1%) e morti (-5,3%) in una settimana #covid #bilanciosettimanale #10marzo - NotizieVirgilio : ?? Bollettino Covid settimanale: sale l'Rt, due Regioni a rischio alto - vvoxonline : #COVID19: in calo ricoveri e terapie intensive, il report #ISS - CorriereRomagna : Covid Italia, l'indice Rt sale a 0,97 ma calano le terapie intensive - - sallo_news : I casi Covid calano in tutto il mondo tranne che in Europa -