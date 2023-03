Covid - 19 | Galli | ' Troppe varianti del virus | farò la quinta dose di vaccino in autunno'

(Di venerdì 10 marzo 2023) La pandemia non è finita e l'ipotesi che sia necessario unall'anno come per l'influenza prende il largo. " Sars - Cov - 2 fa il suo mestiere di. E questo fa sì che compaiano continue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? 'Avevo ragione io': Galli fa il fenomeno sull'inchiesta Covid ?? - Corneli34604450 : RT @ImolaOggi: Galli: 'Tante varianti, prendo in considerazione quinta dose di vaccino' ????? (ha preso il Covid nonstante tre dosi) https:/… - Alberto93383706 : RT @ImolaOggi: Galli: 'Tante varianti, prendo in considerazione quinta dose di vaccino' ????? (ha preso il Covid nonstante tre dosi) https:/… - Maria48688459 : RT @ImolaOggi: Galli: 'Tante varianti, prendo in considerazione quinta dose di vaccino' ????? (ha preso il Covid nonstante tre dosi) https:/… - Maurizi89669463 : RT @ImolaOggi: Galli: 'Tante varianti, prendo in considerazione quinta dose di vaccino' ????? (ha preso il Covid nonstante tre dosi) https:/… -

Quindi, una quinta dose di vaccino anti, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, per me stesso, la prenderò in serissima considerazione'. Così all'Adnkronos Salute Massimo, già ...Quindi, una quinta dose di vaccino anti, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, per me stesso, la prenderò in serissima considerazione". Così M assimo, già direttore del ...Quindi, una quinta dose di vaccino anti, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, per me stesso, la prenderò in serissima considerazione". Così all'Adnkronos Salute Massimo, già ...

Covid, Galli: "Tante varianti, prendo in seria considerazione quinta dose" Adnkronos

Quindi, una quinta dose di vaccino anti Covid, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, per me stesso, la prenderò in serissima considerazione”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già ...Quindi, una quinta dose di vaccino anti Covid, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, per me stesso, la prenderò in serissima considerazione». «Sono un signore di 72 anni con l’asma – ...