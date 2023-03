Costacurta | “Leao non è ancora all’altezza di essere definito campione”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... allmilanit : ??Che stoccata di Costacurta a #leao ??Avete letto? - sportli26181512 : Milan, che bordata di Costacurta: 'Leao non può essere definito campione' - zazoomblog : Milan che stoccata di Costacurta a Leão: ‘Non può essere chiamato campione’ - #Milan #stoccata #Costacurta #Leão:… - Rossoneroo7 : RT @theMilanZone_: ????#Costacurta critica #Leao: 'Peggiore in campo. Ha dimostrato di non essere un campione' - MilanSpazio : Che attacco di Costacurta a Leao: “Non può essere chiamato campione”! -

Molti hanno visto cenni di risveglio, sopratututto nella ripresa nonostante qualche errore di troppo ma Billyè spietato condopo la gara di Champions a Londra contro il Tottenham. Per l'ex difensore del Milan il portoghese è stato una zavorra. Pesantissimi i giudizi espressi a Sky SportPer esempio Billy, dal tavolo di Sky, ha rifilato una martellata sulla sagoma di Rafa, il gioiello di casa Milan ancora alle prese con un rendimento molto discontinuo e discusso. Ha ...Billysevero con: non piace l'atteggiamento Tra i più delusi dell'atteggiamento e della prestazione dic'è sicuramente Billy. Lo storico ex difensore del Milan non è ...

Leao, che bordata di Costacurta: “Non può essere chiamato campione” Pianeta Milan

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sebbene il Milan con la vittoria ai danni del Tottenham , avesse conquistato il matematico passaggio ai quarti di finale, c'è un ex rossonero che non le mand ...L'ex Milan Billy Costacurta non è rimasto soddisfatto della prestazione di Rafael Leao ieri contro il Tottenham, nonostante la qualificazione.