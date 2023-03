Costacurta critica Leao | ' Che delusione'

(Di venerdì 10 marzo 2023) C'è chi, come la Gazzetta dello Sport, lo ha premiato con un bel 7 in pagella per aver portato a spasso la difesa inglese in tutto il secondo tempo. C'è chi invece si aspettava maggior costanza e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rossoneroo7 : RT @theMilanZone_: ????#Costacurta critica #Leao: 'Peggiore in campo. Ha dimostrato di non essere un campione' - BitiBilly : RT @MilanNewsit: Costacurta critica Leao: 'Peggiore in campo. Ha dimostrato di non essere un campione' - LucaHoganC : RT @MilanNewsit: Costacurta critica Leao: 'Peggiore in campo. Ha dimostrato di non essere un campione' - nassetta55 : RT @theMilanZone_: ????#Costacurta critica #Leao: 'Peggiore in campo. Ha dimostrato di non essere un campione' - gvesvs : RT @MilanNewsit: Costacurta critica Leao: 'Peggiore in campo. Ha dimostrato di non essere un campione' -

Billysevero con Leao: non piace l'atteggiamento Tra i più delusi dell'atteggiamento e della prestazione di Leao c'è sicuramente Billy. Lo storico ex difensore del Milan non è ...Le botte con: 'Mi dava i pugni sulle mani. Dicevo che non mi menava, mentre Maldini mi ... Lanon è mai stata benevola nei miei confronti. Capisco che non ero Ronaldinho, Del Piero o ...La replica elegante ma durissima di. Il diretto interessato, bandiera e simbolo del ... la replica tagliente del difensore oggi opinionista alladi Cassano. FantAntonio non si era ...

Costacurta critica Leao: "Peggiore in campo. Ha dimostrato di non essere un campione" Milan News

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato così la prestazione di Leao: "Peggiore in campo, l'uomo in meno fino all'ottantaduesimo. E' stata la ...Alessandro Costacurta , ex difensore del Milan , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , dove si è espresso sulla sconfitta dei rossoneri contro la Fiorentina . Ecco quanto, delle sue parole, è stat ...