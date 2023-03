Cospito, “soluzione” da Medioevo: cibo forzato e 41 bis (Di venerdì 10 marzo 2023) Ritorno su un tema che non interessa a nessuno e su cui Porro da vero liberale mi ospita anche se la pensa in modo opposto al mio. Il caso dell’anarchico in sciopero della fame. Ok è un caso che oggi serve solo per parlare del pericolo anarchico delle piazze e dell’attacco imminente al cuore dello Stato dei nuovi terroristi che hanno sostituito quelli islamici. Il tutto ovviamente diretto dal carcere da uno che è in sciopero della fame al 41 bis e passa tra l’infermeria e il carcere. Liberi di crederci. Non è di questo che voglio parlare, e neppure del 41 bis. Questo uomo ha detto che intende comunque continuare il suo sciopero della fame fino a morire e ha persino sottoscritto un documento in cui avvalendosi di quanto è previsto dalla legge dichiara di rifiutare cibo e acqua anche quando non sarà più cosciente. Questo è il problema. Ecco la soluzione ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 marzo 2023) Ritorno su un tema che non interessa a nessuno e su cui Porro da vero liberale mi ospita anche se la pensa in modo opposto al mio. Il caso dell’anarchico in sciopero della fame. Ok è un caso che oggi serve solo per parlare del pericolo anarchico delle piazze e dell’attacco imminente al cuore dello Stato dei nuovi terroristi che hanno sostituito quelli islamici. Il tutto ovviamente diretto dal carcere da uno che è in sciopero della fame al 41 bis e passa tra l’infermeria e il carcere. Liberi di crederci. Non è di questo che voglio parlare, e neppure del 41 bis. Questo uomo ha detto che intende comunque continuare il suo sciopero della fame fino a morire e ha persino sottoscritto un documento in cui avvalendosi di quanto è previsto dalla legge dichiara di rifiutaree acqua anche quando non sarà più cosciente. Questo è il problema. Ecco la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Cospito, Salvatore Borsellino: '41 bis non è giustificato per lui' - - buronjek : RT @pbecchi: Caso Cospito. Anche se non frega niente a nessuno, ecco la soluzione che si prospetta. Finché è cosciente non lo si alimenta,… - Giovann16809249 : RT @pbecchi: Caso Cospito. Anche se non frega niente a nessuno, ecco la soluzione che si prospetta. Finché è cosciente non lo si alimenta,… - gabrielebandini : RT @pbecchi: Caso Cospito. Anche se non frega niente a nessuno, ecco la soluzione che si prospetta. Finché è cosciente non lo si alimenta,… - deborasalole : RT @pbecchi: Caso Cospito. Anche se non frega niente a nessuno, ecco la soluzione che si prospetta. Finché è cosciente non lo si alimenta,… -