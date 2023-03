Cospito, Salvatore Borsellino: “41 bis non è giustificato per lui” (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il 41 bis non andava applicato a Cospito, nel suo caso non è giustificato”. A dirlo all’Adnkronos è Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il giudice antimafia ammazzato dal tritolo di Cosa nostra nella strage di via D’Amelio, insieme ai cinque agenti di scorta. Il fondatore delle Agende rosse ribadisce, però, l’importanza del carcere duro nella lotta a Cosa nostra. “In questi anni è stato indispensabile per dare a magistratura e forze dell’ordine le armi necessarie a combattere la criminalità organizzata – avverte -. Viene descritto come qualcosa di punitivo, se fosse solo così sarebbe da respingere, ma il 41 bis non serve a rendere più duro il carcere, ma a impedire che dietro le sbarre i mafiosi possano continuare ad avere contatti con l’esterno”. Insomma, è la tesi di Salvatore ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il 41 bis non andava applicato a, nel suo caso non è”. A dirlo all’Adnkronos è, fratello di Paolo, il giudice antimafia ammazzato dal tritolo di Cosa nostra nella strage di via D’Amelio, insieme ai cinque agenti di scorta. Il fondatore delle Agende rosse ribadisce, però, l’importanza del carcere duro nella lotta a Cosa nostra. “In questi anni è stato indispensabile per dare a magistratura e forze dell’ordine le armi necessarie a combattere la criminalità organizzata – avverte -. Viene descritto come qualcosa di punitivo, se fosse solo così sarebbe da respingere, ma il 41 bis non serve a rendere più duro il carcere, ma a impedire che dietro le sbarre i mafiosi possano continuare ad avere contatti con l’esterno”. Insomma, è la tesi di...

