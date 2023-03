Così la ‘ndrangheta avallò le stragi mafiose

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 marzo 2023) La notizia è grossa e forse può concorrere a scrivere una delle fasi più oscure del nostro Paese. Non solo perché ieri con l’inchiesta Hybris sono finiti in manette boss e luogotenenti delle cosche diPiromalli e Molé (49 persone in tutto: 34 in carcere e 15 ai domiciliari oltre al sequestro di beni per circa un milione di euro), ma anche perché gli atti di indagine confermano la tesi chee Cosa nostra operano insieme come “Cosa unica” fin dai tempi delle, in un sistema criminale integrato che decise l’attacco frontale contro lo Stato. L’inchiesta Hybris conferma la tesi chee Cosa nostra operano insieme come “Cosa unica” fin dai tempi delleScrivono i magistrati: “Pesce, in proprio ed in nome e per conto di Piromalli, aveva votato a favore della ...