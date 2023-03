Così il governo cambierà il Fisco. Esclusivo: il testo integrale della delega (Di venerdì 10 marzo 2023) Sarà strutturata in quattro parti, con 22 articoli in tutto, la legge delega sulla riforma fiscale che il governo ha quasi ultimato per portarla in consiglio dei ministri, se non ci saranno intoppi, la prossima... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 marzo 2023) Sarà strutturata in quattro parti, con 22 articoli in tutto, la leggesulla riforma fiscale che ilha quasi ultimato per portarla in consiglio dei ministri, se non ci saranno intoppi, la prossima... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcocappato : Il Governo si costituisce in giudizio contro la Class action di persone con disabilità che chiedono gli ausili per… - AlessiaMorani : In una circostanza così drammatica servirebbe un po’ di serietà. Che tristezza. «Quello che vuole fare questo Gover… - LaVeritaWeb : Gli istituti pubblici francesi sono al collasso, così il governo minaccia quelli paritari: se non accetteranno una… - alessiobar4 : RT @Yon_Yonson71: 'Salve, siamo del governo italiano, siamo qui per avvertirvi che gli scafisti sono persone senza scrupoli, il mare è peri… - GMitakides : RT @ilmanifesto: Legge illegale, illibertà liberale, diritti disumani. Così diventa riassumibile il disegno – lo scarabocchio – di legge su… -