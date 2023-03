Cos’è e come si definisce l’agricoltura digitale (Di venerdì 10 marzo 2023) Che Cos’è l’agricoltura digitale? Proprio rispondendo a questa domanda iniziamo il monografico di oggi che, anche grazie all’intervento di esperti del settore, mira a inquadrare l’altrimenti detta agricoltura 4.0 nei suoi aspetti finora noti. La definizione agricoltura digitale è, per sua natura, molto ampia e in fase di connotazione. Quando si legge o si sente dire “agricoltura digitale” occorre sapere che il riferimento fatto è all’utilizzo di tecnologie digitali (automazione, sensori, robot, intelligenza artificiale, Big Data, Internet of Things) in ambito agricolo con lo scopo di migliorare efficienza, sostenibilità e produttività di questo settore. Per capire l’importanza dell’agricoltura digitale occorre sapere che le Nazioni Unite nell’Agenda dello Sviluppo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 marzo 2023) Che? Proprio rispondendo a questa domanda iniziamo il monografico di oggi che, anche grazie all’intervento di esperti del settore, mira a inquadrare l’altrimenti detta agricoltura 4.0 nei suoi aspetti finora noti. La definizione agricolturaè, per sua natura, molto ampia e in fase di connotazione. Quando si legge o si sente dire “agricoltura” occorre sapere che il riferimento fatto è all’utilizzo di tecnologie digitali (automazione, sensori, robot, intelligenza artificiale, Big Data, Internet of Things) in ambito agricolo con lo scopo di migliorare efficienza, sostenibilità e produttività di questo settore. Per capire l’importanza deloccorre sapere che le Nazioni Unite nell’Agenda dello Sviluppo ...

