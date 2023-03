Cosa vuol dire sognare di essere incinta: interpretazione del sogno (Di venerdì 10 marzo 2023) Molte donne la mattina si svegliano ricordando di aver avuto il sogno di essere incinta. Anche molti uomini sognano di rimanere “incinti”. Cosa si cela dietro questo mistero? sognare di essere incinta può avere diversi significati. In generale, rappresenta il desiderio di creare qualCosa di nuovo e importante nella propria vita. Potrebbe essere un progetto lavorativo, un rapporto o una nuova attività. Inoltre, il sogno potrebbe indicare la voglia di cambiamento o il desiderio di diventare madre. Tuttavia, il sogno potrebbe anche rappresentare l’ansia e la paura per il futuro. Potrebbe indicare l’incertezza riguardo ai propri progetti e alle proprie scelte. Inoltre, se si è preoccupati per la salute o ... Leggi su webtre (Di venerdì 10 marzo 2023) Molte donne la mattina si svegliano ricordando di aver avuto ildi. Anche molti uomini sognano di rimanere “incinti”.si cela dietro questo mistero?dipuò avere diversi significati. In generale, rappresenta il desiderio di creare qualdi nuovo e importante nella propria vita. Potrebbeun progetto lavorativo, un rapporto o una nuova attività. Inoltre, ilpotrebbe indicare la voglia di cambiamento o il desiderio di diventare madre. Tuttavia, ilpotrebbe anche rappresentare l’ansia e la paura per il futuro. Potrebbe indicare l’incertezza riguardo ai propri progetti e alle proprie scelte. Inoltre, se si è preoccupati per la salute o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : Cosa significa essere credenti nel tempo della globalizzazione? Bisogna far spirare il vento della fraternità: ravv… - marattin : COSA INTENDIAMO PER “DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA E DELLA COSTITUZIONE”. Thread per capire che anche sulle parole d… - SimoneAlliva : Una Presidente del Consiglio che: -non sa che esiste già la legge 164 del 1982 -non sa cosa vuol dire incogruenza d… - Alecdoc58 : @Romina181004671 @IlNazionale ?? vuol dire che non sai cosa dire..genio - MikyJazz14 : @lucaliuk81 @crypto_gateway Accumulare cosa? Ma hai una strategia, un obiettivo? Che minchia vuol dire accumulo? ?? -