Cosa sta succedendo dentro la Ferrari (Di venerdì 10 marzo 2023) Alle 15:53 di ieri pomeriggio l'account Twitter della Scuderia Ferrari lanciava un messaggio ai propri follower: "Uniti tutto è possibile". L'occasione per un tweet dal claim così accattivante è data dalla riunione di fabbrica convocata da Frédéric Vasseur, il team principal che ha sostituito Mattia Binotto a fine 2022. Nelle foto con Vasseur si riconoscono i due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, oltre al racing director Laurent Mekies. Riunioni di fabbrica simili erano una consuetudine ai tempi di Jean Todt, che con la Ferrari ha vinto otto titoli costruttori e sei titoli piloti. Al lunedì, dopo ogni gara, Todt rendeva conto agli operai della Gestione Sportiva di tutto ciò che era successo in pista, sia quando si perdeva che quando si vinceva. Uniti tutto è possibile ?? After our first race of the season, Fred, joined by Charles and ...

