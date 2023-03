Cosa Nostra | Gaspare Spatuzza torna libero | la storia di ‘U Tignusu dai 40 omicidi a via D’Amelio fino al pentimento e alla conversione

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 marzo 2023)è un uomo. Nell’aprile scorso il killer diventato collaboratore di giustizia che ha contribuito a riscrivere ladelle stragi di Capaci e viaaveva chiesto dire in libertà. Ora, scrive il Corriere della Sera, la richiesta è stata accolta. Il 3 maggio 2021 anche Giovanni Brusca erato in libertà., soprannominato ‘uper la sua calvizie o l’imbianchino per il mestiere che svolgeva, è nato a Palermo l’8 aprile del 1964. Era affiliatofamiglia di Brancaccio. Ovvero quella che all’epoca era guidata da Filippo e Giuseppe Graviano.si è autoaccusato di aver rubato la Fiat 126 impiegata come autobomba in via ...