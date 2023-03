Cosa nostra, Gaspare Spatuzza torna libero: dalle stragi al pentimento (Di venerdì 10 marzo 2023) torna libero Gaspare Spatuzza. Diventato collaboratore di giustizia, ha contribuito a riscrivere la storia delle stragi di Capaci e via D’Amelio e aveva chiesto di tornare in libertà. Come riporta il Corriere della Sera, la richiesta è stata accolta. Il 3 maggio 2021 anche Giovanni Brusca era tornato in libertà. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 marzo 2023). Diventato collaboratore di giustizia, ha contribuito a riscrivere la storia delledi Capaci e via D’Amelio e aveva chiesto dire in libertà. Come riporta il Corriere della Sera, la richiesta è stata accolta. Il 3 maggio 2021 anche Giovanni Brusca erato in libertà.

