“Cosa ho deciso su Antonella”. GF Vip 7, la scelta di Donnamaria dopo la squalifica (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono tutti rimasti sconvolti dalla dura decisione del GF Vip 7, che ha deciso di mandare via Edoardo Donnamaria. La squalifica del concorrente è stata ritenuta inevitabile dalla produzione e dallo stesso Alfonso Signorini, alla luce degli ultimi comportamenti scorretti nei confronti di Antonella Fiordelisi. dopo ore di grande silenzio, in maniera sorprendente ha deciso di collegarsi in diretta a RTL 102.5, dove lavora l’ex compagno del reality Charlie Gnocchi, e ha detto cose molto importanti. Intanto, dopo che il GF Vip 7 ha punito Edoardo Donnamaria con la squalifica, il pubblico è convinto che a rischiare grosso sia adesso Daniele Dal Moro. Edoardo Tavassi anche dovrà fare molta attenzione, essendo stato ammonito, ma l’ex Uomini ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono tutti rimasti sconvolti dalla dura decisione del GF Vip 7, che hadi mandare via Edoardo. Ladel concorrente è stata ritenuta inevitabile dalla produzione e dallo stesso Alfonso Signorini, alla luce degli ultimi comportamenti scorretti nei confronti diFiordelisi.ore di grande silenzio, in maniera sorprendente hadi collegarsi in diretta a RTL 102.5, dove lavora l’ex compagno del reality Charlie Gnocchi, e ha detto cose molto importanti. Intanto,che il GF Vip 7 ha punito Edoardocon la, il pubblico è convinto che a rischiare grosso sia adesso Daniele Dal Moro. Edoardo Tavassi anche dovrà fare molta attenzione, essendo stato ammonito, ma l’ex Uomini ...

