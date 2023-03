“Cosa è successo dopo la squalifica”. GF Vip, gli occhi di tutti puntati su Donnamaria (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri Edoardo Donnamaria è stato accompagnato alla porta rossa del GF Vip 7 tra le lacrime e i singhiozzi, non solo quelli di Antonella Fiordelisi, con cui per mesi ha scritto il tormentato romanzo dei Donnalisi, ma anche di Edoardo Tavassi e di vari altri vipponi. Ma che Cosa è successo dopo la squalifica? Il retroscena. Il conduttore, l’ultimo volta che lo aveva invitato in studio, lo aveva avvertito. Alfonso Signorini si rendeva conto del fatto che Edoardo Donnamaria fosse stressato, e destabilizzato, dopo tutti quei mesi al GF Vip 7, come altri. L’aveva invitato al ritiro, è rimasto. Ora la squalifica. Cos’ha fatto appena uscito dallo show? GF Vip, Cosa è successo a Edoardo ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri Edoardoè stato accompagnato alla porta rossa del GF Vip 7 tra le lacrime e i singhiozzi, non solo quelli di Antonella Fiordelisi, con cui per mesi ha scritto il tormentato romanzo dei Donnalisi, ma anche di Edoardo Tavassi e di vari altri vipponi. Ma chela? Il retroscena. Il conduttore, l’ultimo volta che lo aveva invitato in studio, lo aveva avvertito. Alfonso Signorini si rendeva conto del fatto che Edoardofosse stressato, e destabilizzato,quei mesi al GF Vip 7, come altri. L’aveva invitato al ritiro, è rimasto. Ora la. Cos’ha fatto appena uscito dallo show? GF Vip,a Edoardo ...

