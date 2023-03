Cosa è successo alla Parigi-Nizza? Tappa accorciata e ‘parata’ dei corridori: la situazione (Di venerdì 10 marzo 2023) La sesta Tappa dell’81ma edizione della Parigi-Nizza non partirà da Tourves, bensì da Montaroux (La Fontaine d’Aragon), per concludersi regolarmente a La Colle sur Loup, dopo 79.25 km di gara: la decisione è stata presa a causa del forte vento presente sul percorso. La prima parte della Tappa verrà neutralizzata e si partirà ufficialmente dal km 117.75 della frazione inizialmente prevista: i corridori hanno regolarmente effettuato la partenza fittizia da Tourves, ma invece di recarsi al km 0 si sono diretti ai bus per raggiungere Montaroux (La Fontaine d’Aragon). Al momento la partenza è stata riprogrammata tra le 14.15 e le 15.00: non c’è ancora un orario ufficiale, dipende da quanto ci vorrà per raggiungere la nuova località di partenza e dare il via reale alla frazione odierna. I ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) La sestadell’81ma edizione dellanon partirà da Tourves, bensì da Montaroux (La Fontaine d’Aragon), per concludersi regolarmente a La Colle sur Loup, dopo 79.25 km di gara: la decisione è stata presa a causa del forte vento presente sul percorso. La prima parte dellaverrà neutralizzata e si partirà ufficialmente dal km 117.75 della frazione inizialmente prevista: ihanno regolarmente effettuato la partenza fittizia da Tourves, ma invece di recarsi al km 0 si sono diretti ai bus per raggiungere Montaroux (La Fontaine d’Aragon). Al momento la partenza è stata riprogrammata tra le 14.15 e le 15.00: non c’è ancora un orario ufficiale, dipende da quanto ci vorrà per raggiungere la nuova località di partenza e dare il via realefrazione odierna. I ...

