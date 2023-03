Corteo a difesa del Reddito di cittadinanza a Napoli, i disoccupati tentano di entrare in Comune: tensioni con la polizia – Video (Di venerdì 10 marzo 2023) Tensione a Napoli tra alcuni gruppi di disoccupati organizzati e forze dell’ordine in piazza Municipio durante la manifestazione in difesa del Reddito di cittadinanza dopo le modifiche decise dal governo Meloni. Circa cento persone, aderenti a diversi gruppi come “7 Novembre” e “Cantiere 167 Scampia”, si sono date appuntamento davanti alla sede del Comune di Napoli, manifestando all’urlo di “vergogna, vergogna” e “lavoro e niente più”, provando anche a entrare all’interno del municipio. La polizia le ha respinte anche con l’uso di manganelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Tensione atra alcuni gruppi diorganizzati e forze dell’ordine in piazza Municipio durante la manifestazione indeldidopo le modifiche decise dal governo Meloni. Circa cento persone, aderenti a diversi gruppi come “7 Novembre” e “Cantiere 167 Scampia”, si sono date appuntamento davanti alla sede deldi, manifestando all’urlo di “vergogna, vergogna” e “lavoro e niente più”, provando anche aall’interno del municipio. Lale ha respinte anche con l’uso di manganelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

