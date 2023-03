Coppia: insieme con amore, ma ciascuno a casa propria (Di venerdì 10 marzo 2023) QUANDO FUNZIONA - Il primo elemento per cui una Coppia di long distance lover s (persone che si amano a distanza) possa funzionare è che siano entrambi i partner a scegliere questo tipo di soluzione. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) QUANDO FUNZIONA - Il primo elemento per cui unadi long distance lover s (persone che si amano a distanza) possa funzionare è che siano entrambi i partner a scegliere questo tipo di soluzione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vnowis : RT @sole_vibess: Se questa è stata un'anticipazione, non riesco ad immaginare cosa possono combinare giulia e sangiovanni a Pechino Express… - firesvn : Oggi giornata un po’ difficile perché so che il mio ex parte per il viaggio che è stato il motivo per cui siamo arr… - _caat2_ : RT @comprooro_: non così unpopular opinion ma s€r€na c0d4t0 e d0m€ni1c0 insieme sarebbero la coppia del mondo spaccherebbero l'internet per… - Marisa127230531 : RT @sole_vibess: Se questa è stata un'anticipazione, non riesco ad immaginare cosa possono combinare giulia e sangiovanni a Pechino Express… - leroi_o : RT @ANPIRomaPosti: #MartaSusanaAnaliz e suo marito #CarlosGuillermoDiaz furono sequestrati insieme il ??#10marzo 1977 dalla loro casa di #L… -