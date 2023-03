Coppa del Mondo sci alpino | Brignone | “Ho attaccato | a Soldeu posso fare bene”

(Di venerdì 10 marzo 2023) “Homolto, ho rischiato molto, non ho sciato benissimo in tutti i settori, ho perso un po’ nel finale ma volevo prendere Mikaela. Ho fatto del mio meglio, sono sempre lì, ancora sul podio, sto sciando. “So chesciareanche nelle finali e in super g, non vedo l’ora di andare a”. Federicaha commentato così il secondo posto nel gigante di Are subito dietro Shiffrin, che ha eguagliato il record di Stenmark di 86 vittorie. SportFace.

Dopo 34 anni il record di Ingemar Stenmark è eguagliato: Mikaela Shiffrin trionfa nel gigante di Are (Svezia), è il successo numero 86 inMondo. Proprio come quelli della leggenda svedese. Lui li collezionò in slalom (46) e gigante (40), lei li divide tra slalom (52), gigante (20), superG (5), discesa (3), combinata (1) e ...Shiffrin chiude i conti anche con ladi specialità, che vince una settimana dopo essersi assicurata la grande sfera di cristallo che le regala il titolo di regina dellaMondo 2022/...ARE (SVEZIA) - Aggancio riuscito. Mikaela Shiffrin entra nella storia: il successo nel gigante di Are è il numero 86 inMondo, traguardo che le consente di eguagliare il record assoluto stabilito da Ingemar Stenmark fra il 1974 e il 1989. Per la statunitense, 28 anni lunedì prossimo, la chiusura di un cerchio ...

