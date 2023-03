Coppa del Mondo di Sci Alpino | Brignone è seconda nel gigante ad Are

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : WIERER-VITTOZZI FAVOLOSE! ?? Giornata indimenticabile per l'Italia del biathlon, che nella individuale femminile ce… - ItaliaTeam_it : TRIPUDIO A ÖESTERSUNDDDD?????? In Svezia, una favolosa Dorothea Wierer vince la 15km individuale di Coppa del Mondo!… - ItaliaTeam_it : LA FESTA CONTINUA????? Dopo l’uno due Wierer-Vittozzi, l’Italia del biathlon si gode anche il secondo posto di Tomma… - AngoloNews2018 : Mikaela Shiffrin come Ingemar Stenmark, raggiunto il record di 86 vittorie in Coppa del Mondo… - piovano_stefano : RT @Eurosport_IT: Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa la più… -

ARE (SVEZIA) " Aggancio riuscito. Mikaela Shiffrin entra nella storia: il successo nel gigante di Are è il numero 86 inMondo, traguardo che le consente di eguagliare il record assoluto stabilito da Ingemar Stenmark fra il 1974 e il 1989. Per la statunitense, 28 anni lunedì prossimo, la chiusura di un cerchio ...L'americana conquista l'86esima vittoria in una gara dimondo, eguagliando un monumento come Ingemar Stenmark . Non solo: porta a casa anche ladi specialità, dopo essersi aggiudicata ...... la coppia Wierer Dorothea e Vittozzi Lisa ha realizzato una delle più grandi imprese della storiabiathlon italiano conquistando le prime due posizioni nella gara individuale della...

Coppa del Mondo. Ad Are la Goggia non si qualifica per la seconda manche, nella gara che incorona la statunitense Shiffrin la sciatrice più vincente di sempre. Podio per Federica Brignone. La statunit ...Federica Brignone coglie il podio numero 55 in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino (21 vittorie, 20 secondi e 14 terzi posti) ad Are, in Svezia, grazie al secondo posto nel gigante femminile: i ...