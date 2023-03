Convocati Atalanta: out Koopmeiners, c'è Zappacosta (Di venerdì 10 marzo 2023) Di seguito l'elenco dei Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara di domani tra il Napoli e la sua Atalanta: I 21 nerazzurri in pa... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Di seguito l'elenco deidi Gian Piero Gasperini in vista della gara di domani tra il Napoli e la sua: I 21 nerazzurri in pa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutfantacalcio : ?? #ATALANTA: nella lista dei convocati tornano #Palomino, #Scalvini e #Zappacosta. ?? - sportli26181512 : Convocati Atalanta: out Koopmeiners, c'è Zappacosta: Di seguito l'elenco dei convocati di Gian Piero Gasperini in v… - Fantacalcio : Atalanta, i convocati per il Napoli: la decisione su Palomino, Scalvini e Zappacosta - infoitsport : Atalanta, contro la capolista Napoli tutti convocati per la trasferta - EileenGlenn27 : RT @EM1998_: #Maignan ha svolto l’intera sessione di allenamento in gruppo. Il portiere ha anche partecipato al torello finale con il resto… -

Napoli - Atalanta, ecco i convocati di Gasperini. Presenti Zapata e Scalvini I convocati di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'Atalanta affrontare il Napoli in trasferta Tramite il comunicato ufficiale, l'Atalanta ha diramato la lista convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro il ... Le partite di oggi, venerdì 10 marzo 2023 - Calciomagazine ...e sono stati tre punti importanti considerando il passo falso del Milan e il mezzo dell'Atalanta. ... Bastoni e Moutinho mentre Ampadu fa parte della lista dei convocati. Inzaghi dovrà fare a meno solo ... Le condizioni di Dimarco, Orsolini, Audero e Lozano ... ma l'argentino sarà comunque fuori dall'elenco dei convocati per la Liguria. Più indietro nel ...Spalletti oggi ha svolto un allenamento al mattino a Castelvolturno in vista del match contro l'Atalanta. di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'affrontare il Napoli in trasferta Tramite il comunicato ufficiale, l'ha diramato la listadi Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro il ......e sono stati tre punti importanti considerando il passo falso del Milan e il mezzo dell'. ... Bastoni e Moutinho mentre Ampadu fa parte della lista dei. Inzaghi dovrà fare a meno solo ...... ma l'argentino sarà comunque fuori dall'elenco deiper la Liguria. Più indietro nel ...Spalletti oggi ha svolto un allenamento al mattino a Castelvolturno in vista del match contro l' Atalanta, contro la capolista Napoli tutti convocati per la trasferta Corriere Bergamo - Corriere della Sera Napoli, Spalletti: "Con l'Atalanta il risultato devi meritartelo" (ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - ''Con l'Atalanta sono sempre grandissime sfide dove il risultato te lo devi meritare per ottenerlo. Loro sono una grande squadra, guidata da un ... Sampdoria Primavera, i convocati di Tufano per il Frosinone Mister Felice Tufano ha convocato 24 giocatori per la sfida contro il Frosinone di sabato all’ora di pranzo. I blucerchiati sono reduci dalla vittoria per 2 a 1 contro l’Atalanta, grazie ai gol di ... (ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - ''Con l'Atalanta sono sempre grandissime sfide dove il risultato te lo devi meritare per ottenerlo. Loro sono una grande squadra, guidata da un ...Mister Felice Tufano ha convocato 24 giocatori per la sfida contro il Frosinone di sabato all’ora di pranzo. I blucerchiati sono reduci dalla vittoria per 2 a 1 contro l’Atalanta, grazie ai gol di ...