Contrastare la disinformazione in tempo di guerra e non solo

"La guerra in Ucraina ci costringe a ricordare come la disinformazione sia un elemento cruciale nelle società odierne", così Marco Minniti, presidente di MedOr, ha aperto i lavori della conferenza "Reshaping Infosphere", organizzata dall'Italian Digital Media Observatory (Idmo) in collaborazione con Luiss DataLab, Rai, Tim, Pagella Politica, NewsGuard, Università di Tor Vergata, Gedi e T6 Ecosystems. La comunicazione e l'informazione giocano un ruolo essenziale nella conduzione delle operazioni belliche. Ad esempio "il linguaggio di Putin è stato oggetto di un cambiamento semantico nel 2023: si è passati dal chiamare l'invasione operazione militare speciale a guerra di resistenza", prosegue Minniti. L'ambiente informativo deve essere normato per poter Contrastare efficacemente la diffusione di informazioni false.

