Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Conte: 'Pronto a morire per il #Tottenham, ma non a suicidarmi. A fine stagione vedremo il da farsi' - sportli26181512 : Conte: 'Pronto a morire per il Tottenham, ma non a suicidarmi. A fine stagione vedremo il da farsi': Il tecnico del… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Conte 'Pronto a morire per Tottenham, a fine stagione vedremo' - ETGazzetta : Conte: 'Pronto a morire per il #Tottenham ma non a suicidarmi' - Simone_Nasso_ : Antonio #Conte in conferenza stampa torna sulla #ChampionsLeague: 'Non possiamo fare miracoli. Il #Tottenham conosc… -

Tormentoneinsiste sul tasto della pazienza: "Sapete bene come la penso - prosegue - Ve l'... Ripeto, sino a fine stagione sonoa morire per questa squadra".Se mi chiedete se sonoa morire per questo club da qui a fine stagione sì, non sono così stupido da suicidarmi". Antoniomette le cose in chiaro. La stampa inglese dà per certo il suo ...Fino alla fine sonoa morire per questo club. Ma non sono così stupido da uccidermi'. Gli chiedono delle dichiarazioni di Richarlison.non si scompone e anzi ribalta le critiche: ' L'ho ...

Conte: "Pronto a morire per il Tottenham, ma non a suicidarmi" La Gazzetta dello Sport

Lasciamo finire la stagione e poi vedremo. Ripeto, sino a fine stagione sono pronto a morire per questa squadra". Conte torna poi sul "caso Richarlison": "Innanzitutto, ho visto l'intervista, non mi ...Domani il Tottenham affronterà il Nottingham in Premier League e Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ovviamente non poteva mancare un riferimento al suo futuro, sempre più in bi ...