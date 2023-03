Conte | «Morirei per il Tottenham | ma non sono così stupido da suicidarmi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 marzo 2023) Antonio, processato (e condannato ) post-Champions dai giornali inglesi torna in conferenza stampa e dice: “per questo club, ma nondisposto a uccidermi“. E’in purezza. Il Guardian riporta e un po’ sfotte: “sembra un po’ estremo considerando che tutto ciò che resta alda lottare in questa stagione è un posto nella Champions League del prossimo anno”. In ogni casonon ci sta a fare da bersaglio, e a domande sul suo futuro risponde: “Se devo diventare la persona da prendere come bersaglio? No. Nonquesta persona. Abbiamo bisogno di tempo e pazienza. Ho capito che qui la pazienza è finita per i tifosi, per l’ambiente e poi vedremo cosa succederà in futuro. Non...