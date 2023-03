Consiglio di Stato | stop alla proroga balneari

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ildiha bocciato lasuidecisa dal Governo Meloni perché il provvedimento è in contrasto con le norme dell'Unione Europea e in particolare con l'articolo 12 della direttiva europea in merito. La sentenza accoglie in pieno il ricorso dell'Agcom contro il comune di Manduria che avevato fino al 31 dicembre 2033 una serie di 'concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative'. La decisione deldiha un impatto politico notevole. La maggioranza intende andare avanti. Così il vice presidente del Senato Centinaio: "La sentenza non ci sorprende. Ma rivendichiamo la norma introdotta con la conversione in legge del 'Milleproroghe' e il diritto del Parlamento a legiferare. Invitiamo il governo ad accelerare ...