Consiglio dei ministri a Cutro: nuovo decreto legge sui migranti (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo lo straordinario Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro arriva il nuovo decreto legge che riguarda i flussi migratori e l'immigrazione irregolare. Linea dura contro chi pensa di entrare in Italia illegalmente. Aumento delle sanzioni e caccia ai trafficanti Il Sindaco di Cutro con la presidente del Consiglio – Ph Credit governo.itPer la prima volta, come ha rivendicato Giorgia Meloni, viene celebrato un Consiglio dei ministri nel luogo In cui si è svolta una tragedia. In questo caso la tragedia è quella di Cutro, con la strage dei 72 migranti morti durante un naufragio avvenuto a fine febbraio. Al riguardo il Consiglio dei ministri ha ...

