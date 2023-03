Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Conosciamo la nostra Nazionale di baseball - CristianaTosca : @parodyferrero Insieme a Danilo e per quel poco che lo conosciamo anche Bremer, sono 3 brasiliani del tutto atipici..per fortuna nostra.. - milu20354311 : RT @fratellicrozza: Lo SPID lo conosciamo tutti ed è la nostra identità digitale, ma se vi dicessimo che è a rischio? ?? #FratelliDiCrozza… - MatteoVento6 : RT @fratellicrozza: Lo SPID lo conosciamo tutti ed è la nostra identità digitale, ma se vi dicessimo che è a rischio? ?? #FratelliDiCrozza… - cinzia_pietro : RT @fratellicrozza: Lo SPID lo conosciamo tutti ed è la nostra identità digitale, ma se vi dicessimo che è a rischio? ?? #FratelliDiCrozza… -

..."Cie ci stimiamo da tempo: Israele è un partner fondamentale in medio Oriente e al livello globale" ha dichiarato Meloni, che ha aggiunto: "Vogliamo accrescere il livello della...'Israele partner fondamentale' 'Cie ci stimiamo da tempo. Israele è una nazione amica e ... ha aggiunto Meloni spiegando che ' vogliamo accrescere il livello dellacooperazione '. I ...... e scendere a "combattere" per strappare qualche soddisfazione, mail livello di ...cercando di gestire al meglio ma nonostante questo il lavoro c'è e ce la metteremo tutta per dire la...