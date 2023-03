Congresso Cgil, tra gli ospiti anche Giorgia Meloni: sarà a Rimini il 17 marzo (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorgia Meloni sarà ufficialmente presente al Congresso nazionale della Cgil il prossimo 17 marzo. La premier parlerà dal palco dell’Assemblea che si aprirà a Rimini dal 15 al 18 marzo prossimi. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’assise, poco prima che il presidente del Consiglio ricevesse a Roma il suo omologo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023)ufficialmente presente alnazionale dellail prossimo 17. La premier parlerà dal palco dell’Assemblea che si aprirà adal 15 al 18prossimi. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’assise, poco prima che il presidente del Consiglio ricevesse a Roma il suo omologo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La premier Giorgia Meloni sarà al congresso nazionale della Cgil il 17 marzo. La sua presenza è stata confermata ne… - PressReview99 : Meloni al congresso Cgil, parlerà dal palco il 17 marzo - indri_susanna : RT @elenasantori902: Non capisco l'invito a Meloni per il Congresso Nazionale Cgil. Io sono rimasta al Pajetta del 'noi con i fascisti abb… - CGILModena : RT @collettiva_news: Ul percorso lungo e partecipato, quello che porta al #CongressoCgil2023 in programma a Rimini dal 15 al 18 marzo #Lavo… - VivereRimini : Cgil, Meloni al Congresso della Cgil a Rimini: è la prima premier di centrodestra a partecipare… -