Conferenza stampa Napoli-Atalanta, Spalletti: “Lo scudetto non è una formalità” (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo gli impegni europei che hanno riguardato diversi club italiani, sia in Europa che in Champions League, ecco che ritorna la Serie A. Uno degli anticipi più interessanti di questa giornata, la 26esima, è indubbiamente il match d’alta quota Napoli e Atalanta. La Dea arriva a questa super sfida dopo un periodo sicuramente non positivo. Infatti, gli uomini di Gasperini sono reduci da un mini ciclo negativo in cui hanno realizzato un solo punto in tre partite. Gli azzurri, invece, devono rialzare la testa dopo il primo ko casalingo stagionale, subito per mano della Lazio. Nonostante ciò, i campani rimangono saldamente in testa alla classifica, con ben 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda. Come di consueto, il tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti, ha sciolto diversi nodi importanti in occasione della ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo gli impegni europei che hanno riguardato diversi club italiani, sia in Europa che in Champions League, ecco che ritorna la Serie A. Uno degli anticipi più interessanti di questa giornata, la 26esima, è indubbiamente il match d’alta quota. La Dea arriva a questa super sfida dopo un periodo sicuramente non positivo. Infatti, gli uomini di Gasperini sono reduci da un mini ciclo negativo in cui hanno realizzato un solo punto in tre partite. Gli azzurri, invece, devono rialzare la testa dopo il primo ko casalingo stagionale, subito per mano della Lazio. Nonostante ciò, i campani rimangono saldamente in testa alla classifica, con ben 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda. Come di consueto, il tecnico dei partenopei, Luciano, ha sciolto diversi nodi importanti in occasione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Credo di non aver mai visto una conferenza stampa così disastrosa come quella di @GiorgiaMeloni a Cutro. Ci sono… - GiorgiaMeloni : Cutro, conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri. Collegatevi in diretta. - fanpage : Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e co… - CesareMontanari : #BananaRepublic #governomeloni #migranti #Decretoflussi #unaTARDIVA_gita_aCUTRO #conferenza_stampa #Meloni Mi per… - Agrella67 : RT @fanpage: Errori, gaffe e scontri con i cronisti: la difficile conferenza stampa di #Meloni a #Cutro -