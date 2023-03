Conference League: tutti i risultati degli ottavi (Di venerdì 10 marzo 2023) Si sono svolti gli ottavi di finale d’andata di Europa League: tutti i risultati del giovedì sera di coppe europee Si sono svolte le partita d’andata degli ottavi di Conference League. Di seguito tutti i risultati della giornata. Lazio-AZ Alkmaar 1-2 Anderlecht-Villarreal 1-1 Sheriff-Nizza 0-1 AEK Larnaca-West Ham 0-2 Gent-Basaksehir 1-1 Basilea-Slovan Bratislava 2-2 Fiorentina-Sivasspor 1-0 Lech Poznan-Djurgarden 2-0 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Si sono svolti glidi finale d’andata di Europadel giovedì sera di coppe europee Si sono svolte le partita d’andatadi. Di seguitodella giornata. Lazio-AZ Alkmaar 1-2 Anderlecht-Villarreal 1-1 Sheriff-Nizza 0-1 AEK Larnaca-West Ham 0-2 Gent-Basaksehir 1-1 Basilea-Slovan Bratislava 2-2 Fiorentina-Sivasspor 1-0 Lech Poznan-Djurgarden 2-0 L'articolo proviene da Calcio News 24.

