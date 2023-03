Conference League 2022-23, Barak fa sognare la Fiorentina: 1-0 sul Sivasspor (Di venerdì 10 marzo 2023) La Fiorentina completa il filotto di vittorie italiane in questo giovedì europeo. I viola si impongono per 1-0 con il Sivasspor grazie al gol di Antonin Barak al minuto 69, dopo una partita in cui ha sciupato una marea di occasioni soprattutto nel primo tempo. Unico neo è l’ammonizione di Biraghi, diffidato, che salterà la partita di ritorno in Turchia. Per la Fiorentina la novità più importante è il ritorno nell’undici iniziale di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista è rimasto fuori a lungo a causa della lesione a due legamenti e al menisco del ginocchio sinistro, e dopo un periodo di assestamento mister Italiano ha voluto dargli fiducia. Dopo una fase di studio, i viola iniziano a martellare in avanti. Al 15? è proprio Castrovilli a cogliere una traversa clamorosa di tacco sul cross di Gonzalez, poco dopo Paluli ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Lacompleta il filotto di vittorie italiane in questo giovedì europeo. I viola si impongono per 1-0 con ilgrazie al gol di Antoninal minuto 69, dopo una partita in cui ha sciupato una marea di occasioni soprattutto nel primo tempo. Unico neo è l’ammonizione di Biraghi, diffidato, che salterà la partita di ritorno in Turchia. Per lala novità più importante è il ritorno nell’undici iniziale di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista è rimasto fuori a lungo a causa della lesione a due legamenti e al menisco del ginocchio sinistro, e dopo un periodo di assestamento mister Italiano ha voluto dargli fiducia. Dopo una fase di studio, i viola iniziano a martellare in avanti. Al 15? è proprio Castrovilli a cogliere una traversa clamorosa di tacco sul cross di Gonzalez, poco dopo Paluli ...

