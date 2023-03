Concorso Inps 2023, bando per diplomati: requisiti e come candidarsi (Di venerdì 10 marzo 2023) . L’Inps è pronta a promuovere un nuovo Concorso per diplomati, valevole per 585 posti rientranti nella categoria B. Il bando che è stato annunciato attraverso Piano dei Fabbisogni dell’Inps, è previsto durante l’arco annuale del 2023. L’Istituto nazionale della previdenza sociale prevedrà anche altre numerose assunzioni, questa volta però riservate ai laureati. Il Concorso Inps per il 2023 Il piano di fabbisogno dell’Inps 2022-2024, oltre ad annunciare il Concorso per diplomati nel 2023, ha anche esplicitato le altre assunzioni necessarie all’interno dell’ente per il prossimo biennio “2022-24”. Secondo le stime espresse all’interno del Piano di Fabbisogno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) . L’è pronta a promuovere un nuovoper, valevole per 585 posti rientranti nella categoria B. Ilche è stato annunciato attraverso Piano dei Fabbisogni dell’, è previsto durante l’arco annuale del. L’Istituto nazionale della previdenza sociale prevedrà anche altre numerose assunzioni, questa volta però riservate ai laureati. Ilper ilIl piano di fabbisogno dell’2022-2024, oltre ad annunciare ilpernel, ha anche esplicitato le altre assunzioni necessarie all’interno dell’ente per il prossimo biennio “2022-24”. Secondo le stime espresse all’interno del Piano di Fabbisogno ...

