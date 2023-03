Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorso DSGA 2023: nuovi manuali EDISES per la preparazione e tabella di corrispondenza con il programma d’esame - uil_rua : RT @TecnicaScuola: Chi può accedere al concorso Dsga? Anni di servizio e titoli di studio validi -- - TecnicaScuola : Chi può accedere al concorso Dsga? Anni di servizio e titoli di studio validi -- - TecnicaScuola : Dirigente scolastico e servizi generali e amministrativi: perché la direttiva al Dsga non è un elenco di doveri – P… -

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento per ila dirigente scolastico. Scopri i ... Francesco Marcato "Dott. in giurisprudenza Paolo Piccione (abilitato all'esercizio della ......la giunta esecutiva c) il collegio dei docenti d) il dirigente scolastico di concerto con il5.alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al...I DUE CONCORSI IN ARRIVO (fonte Orizzonte Scuola )ordinario Sono ammessi a partecipare alcoloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati ...

Concorso DSGA 2023: nuovi manuali EDISES per la preparazione e tabella di corrispondenza con il programma d’esame Orizzonte Scuola

L'annoso problema dei facenti funzione sembra giungere a una soluzione con il concorso riservato in arrivo nel 2023, così come previsto ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il decreto milleproroghe ma con riserve. L’invito è a correggere le norme sui balneari.