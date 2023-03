Concessioni balneari, il Consiglio di Stato boccia la proroga varata dal governo Meloni (Di venerdì 10 marzo 2023) Le norme con cui il governo ha disposto recentemente la proroga automatica delle Concessioni balneari “sono in contrasto” con l’articolo 12 della direttiva europea e, dunque, “non devono essere applicate”. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con una sentenza in cui accoglie il ricorso contro la decisione del Comune di Manduria di prorogare fino al 2033 le Concessioni demaniali marittime. Il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga delle Concessioni balneari. Il rinnovo automatico è in contrasto con le direttive europee “La sentenza del Consiglio di Stato non ci sorprende. I giudici già nel 2021 avevano preannunciato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Le norme con cui ilha disposto recentemente laautomatica delle“sono in contrasto” con l’articolo 12 della direttiva europea e, dunque, “non devono essere applicate”. A ribadirlo è ildicon una sentenza in cui accoglie il ricorso contro la decisione del Comune di Manduria dire fino al 2033 ledemaniali marittime. Ildihato ladelle. Il rinnovo automatico è in contrasto con le direttive europee “La sentenza deldinon ci sorprende. I giudici già nel 2021 avevano preannunciato ...

