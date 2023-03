Concessioni balneari | il Consiglio di Stato boccia la proroga E ora il governo accelera sul tavolo interministeriale

(Di venerdì 10 marzo 2023) La prima conseguenza della sentenza deldidello scorso 1 marzo, depositata ieri, è il rischio caos. Con una camera diriunita quando il Milleproroghe non era ancora diventato legge dello(il 18 febbraio) i giudici amministrativi hanno giudicato infatti illegittima ladelleal 2024 contenuta in quella legge (che potrebbe essere addirittua estesa al 2025). E, pertanto, scrivono che non va applicata, in quanto in aperto contrasto con la “direttiva Bolkestein” recepita dall’Italia nel 2006. Scrivono i giudici guidati dal presidente della Settima sezione, Sergio De Felice: Anche la nuova normativa che prevede laautomatica delle...

