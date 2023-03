Concessioni balneari | Consiglio di Stato | no alla proroga

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Ildiboccia ladellefine del 2024. La misura, contenuta nel decreto Milleproroghe, scrive ildiin una sentenza del 1 marzo, è "in contrasto" con la direttiva Bolkestein e quindi "va disapplicata da qualunque organo dello". Il pronunciamento deldiin un pronunciamento sul tema circa una questione relativa al Comune di Manduria e al relativo ricorso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato contro l'amministrazione che avevato alcunedemaniali marittime. "In base a ormai più che pacifici e consolidati principi in ...