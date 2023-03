Concessioni balneari | Consiglio di Stato | no alla proroga

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ildiboccia ladellefine del 2024. La misura, contenuta nel decreto Milleproroghe, scrive ildiin una sentenza del 1 marzo, è "in ...

Il Consiglio di Stato boccia la proroga dellealla fine del 2024. La misura, contenuta nel decreto Milleproroghe, scrive il Consiglio di Stato in una sentenza del 1 marzo, è "in contrasto" con la direttiva Bolkestein e quindi ..., Centinaio (Lega): 'Rivendichiamo la norma, governo acceleri la mappatura' Nessun rinnovo automatico dellademaniali marittime : le norme che hanno disposto la proroga ...' Lerendono milioni e costano decine di migliaia di euro: c'è una sproporzione evidente. Serve un bilanciamento e da partito liberale vorremmo più competitività e servizi nel settore ...

Concessioni balneari, il Consiglio di Stato boccia la proroga. E ora il governo accelera sul tavolo interministeriale Open

