Concerti di Primavera | per la prima volta in Campania il pianista Jae Hong Park

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTornano ididell’associazione “Anna Jervolino”. Undici imperdibili appuntamenti da dall’11 marzo al 20 maggio 2023 tra il Museo Campano di Capua e il Museo archeologico di Calatia di Maddaloni. Tanti gli ospiti di prestigio attesi nel ricco programma della kermesse musicale. Per il ciclo “Pianofestival” si esibiranno Jae– Premio Busoni 2021, per lain Regione– Enrico Pace, Olaf John Laneri, Massimiliano Damerini e Olga Domnina. Per “Musica da Camera” ci sarà il Goldberg Quartet, formazione cameristica italiana emergente; per “Popular & Jazz” con il duo Emilia e Paolo Zamuner. Per la sezione “A-Solo” appuntamento con il chitarrista Stefano Palamidessi, mentre “Beethoven ...